İHH, İdlib'de saldırılardan kaçanlar için çadır kuruyor

24.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:12

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib ilinin güney kırsalından göç eden aileler için kent merkezi yakınında çadır kurmaya başladı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, İdlib'e bağlı Maarratünnuman ilçesine yönelik saldırılar nedeniyle sivillerin Türkiye-Suriye sınır hattına doğru göç ettiğini söyledi.

Tosun, aileler için dün gece saatlerinde çadır kurmaya başladıklarını belirterek, "İdlib şehir merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Harbenuş köyünde çadır kurmaya başladık. Gece geç saatlerde başladığımız çalışma sonucu açıkta kalan aileleri 50 çadıra yerleştirdik. Çadır kurulumlarımız devam edecektir." dedi.

İHH, İdlib'in güneyinden göç eden aileler için 20 bin adet acil yardım paketi hazırlamış ve dağıtmıştı.



Esed rejimi ve destekçileri İran ile Rusya'nın saldırılarında, İdlib'in güneyi ve güneydoğusunda kasım ayı başından bu yana en az 215 bin sivil yerinden edildi.

Kaynak: AA