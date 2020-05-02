İHH İdlib'de her gün 2 bin 500 kişiye iftar veriyor
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İHH İdlib'de her gün 2 bin 500 kişiye iftar veriyor

İHH İdlib'de her gün 2 bin 500 kişiye iftar veriyor
02.05.2020 12:39 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:42

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib ili kırsalındaki kamplarda yaşayanlara her iftarda 2 bin 500 kişilik sıcak yemek dağıtıyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib ili kırsalındaki kamplarda yaşayanlara her iftarda 2 bin 500 kişilik sıcak yemek dağıtıyor.

Ramazan ayının gelmesiyle Suriye'deki savaş mağduru sivillere yönelik yardım çalışmalarına hız veren İHH, İdlib'de kurduğu aşevinde pişirilen 2 bin 500 kişilik yemeği her gün bölgedeki kamplara dağıtıyor.

İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son aylarda büyük bir insani krizin yaşandığı İdlib'de ramazan ile birlikte insani yardım çalışmalarının yoğunlaştırıldığını söyledi.

Tahiroğlu, "İdlib'de kurulan aşevimizde her gün 2 bin 500 kişilik sıcak iftar yemeği hazırlıyoruz. Hazırlanan yemekler bölgedeki sığınmacı kamplarında dağıtılıyor. Bu aşevimizin işletiminde bize Kuveyt merkezli 'Kavafil' kurumu destek oldu. Katkıları için teşekkür ediyoruz. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu iftar organizasyonlarını iptal ettik. Bu nedenle ihtiyaç arttı. Bağışçılarımızın katkılarıyla kamplarda dağıttığımız iftar yemeği miktarını artırmayı planlıyoruz." diye konuştu

Tahiroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskine karşı Suriye'de ramazan çalışmalarına erken başladıklarını belirterek, "Sığınmacı kampları ile merkezi yerleşimlerde gıda kolisi ve hijyen paketleri dağıtarak bölge halkını destekledik." dedi.

Tahiroğlu, Suriye'de yüz binlerce savaş mağduru sivilin destek beklediğini sözlerine ekledi.

İHH İdlib'de her gün 2 bin 500 kişiye iftar veriyor

Kaynak: AA

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