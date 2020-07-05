İHH İdlib'de 120 bin sığınmacıya sıcak yuva için çalışıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İHH İdlib'de 120 bin sığınmacıya sıcak yuva için çalışıyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib kentinde çadır kentlere alternatif olarak başlatılan briket ev kampanyası çerçevesinde 7 bini aşkın evin inşası tamamlandı.

İHH İdlib'de 120 bin sığınmacıya sıcak yuva için çalışıyor
05.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 05.07.2020 12:02

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib kentinde çadır kentlere alternatif olarak başlatılan briket ev kampanyası çerçevesinde 7 bini aşkın evin inşası tamamlandı.

Suriye'deki Esed rejiminin saldırılarından kaçarak daha güvenli olan İdlib'e yerleşen 120 bin sivilin çadırlardaki zorlu yaşamdan kurtarılarak evlere geçmesini hedefleyen İHH'nın Mazluma Çatı Olalım Kampanyası çerçevesinde 20 bin briket ev yapılması planlanıyor.

Bu kapsamda inşası tamamlanan evlerden bir kısmı, ailelere teslim edilmeye başlandı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine, geçen yıl İdlib'de başlayan göç dalgası nedeniyle projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Şubat ayında başlayan "Mazluma Çatı Olalım" briket ev kampanyasının amacının savaş mağduru sivilleri çadırdan kurtarıp sıcak yuvalara kavuşturmak olduğunu anımsatan Tosun, şu ana kadar İdlib'in farklı noktalarında yapımı tamamlanan 7 bini aşkın briket eve ailelerin yerleştirilmeye başlandığını söyledi.

Projenin devam ettiği İdlib kırsalı ve Fırat Kalkanı Bölgesinde 30'un üzerindeki arazide okul ve mescit çalışmalarının da yapıldığını ifade eden Tosun, "Briket evlerin çevrelerinde ailelerin sosyal yaşamları içinde park ve bahçelerde yapılıyor. Burada aileler daha güzel bir yaşam sürecekler. Bir briket evin maliyeti 3 bin lira ve hayırseverlerin katkılarıyla bu evlerin sayısını artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Briket evlerin 120 bin sivilin sıcak bir yuvaya kavuşmasına olanak sağlayacağına dikkati çeken Tosun, "Dünya genelinden ve Anadolu'nun birçok ilinden hayırseverler briket ev projesine destek katkı sağlıyor. Proje kapsamında 7 bini aşkın evin inşa çalışmalarını tamamladık, toplam 20 bin briket ev tamamlandığında 120 bin sivile sıcak bir yuva verilmiş olacaktır. Evler 24 metre kare genişliğinde 1+1 konseptinde yapılarak savaş mağduru aileler için çadıra göre daha ferah bir yaşam imkanı sunuluyor." diye konuştu.

"120 bin sivil sıcak yuvasına kavuşmuş olacak"

Bölgede yapılan briket evin örneğini Reyhanlı'daki İHH lojistik merkezinde tanıtan Tosun, şöyle konuştu:

'"Ayni yardımların yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden briket bağışı geldi. Briketler Adana, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Kayseri, Konya, Nevşehir, Niğde ve Isparta'daki insani yardım derneklerimiz tarafından Suriye'ye gönderildi. 42 farklı noktada çalışmalar devam ediyor. İHH olarak savaş mağduru ailelerin daha refah bir ortamda yaşamlarını için yoğun gayret ediliyor. Kısa sürede 120 bin sivil sıcak yuvasına kavuşmuş olacaktır. Katkı sağlayan tüm bağışçılara teşekkür ederiz."

Tosun, briket evlere yerleştirilen ailelere çeşitli ev araç ve gereçlerinden oluşan malzemelerin de verildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi! Haber
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi Haber
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor Haber
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi Haber
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Mahkeme, 'Polis kesemez' diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti Haber
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu Haber
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, 'Babacan tavır' diyerek kararı bozdu
Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, "Babacan tavır" diyerek kararı bozdu
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, ABD başkanlığı için Trump'ın rakibi oldu
Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, ABD başkanlığı için Trump'ın rakibi oldu
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Komşu iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Komşu iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Bodrum'da iki kişinin uyurken öldürülmesi sonrasında jandarma alarma geçti
Bodrum'da iki kişinin uyurken öldürülmesi sonrasında jandarma alarma geçti
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti
İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Yaşar Güler Bülent Turan Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Buse Varol Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Gökhan Töre Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Düğün Bakan Sakarya
Şu an buradasınız: İHH İdlib'de 120 bin sığınmacıya sıcak yuva için çalışıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 12:02:05. #1.15#
title