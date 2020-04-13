İHH gönüllüleri Nevşehir'de gıda ve hijyen paketi dağıtıyor
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Vefa Sosyal Destek Grubu, Nevşehir, İHH, Güncel

İHH gönüllüleri Nevşehir'de gıda ve hijyen paketi dağıtıyor

İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürecinde de il genelindeki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor.

13.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:08
İHH gönüllüleri Nevşehir'de gıda ve hijyen paketi dağıtıyor

İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürecinde de il genelindeki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor.

Nevşehir Valiliğince oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde faaliyet sürdüren Nevşehir İHH, "İyilik her zaman, her yerde" sloganıyla kentteki ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketi dağıtımında bulunuyor.

Dernek başkanı Baki Öncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH gönüllülerinin gece gündüz demeden ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmak için gayret gösterdiğini, koronavirüsle mücadele sürecinde de çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Öncel, "Yıllardır, tüm mazlum coğrafyalara, Nevşehir ve Türkiye genelindeki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan İHH, koronavirüsle mücadele edilen bu süreçte de ücretsiz izine ayrılan veya ekonomik sorun yaşayan hemşehrilerimize de desteğini sürdürüyor. Yardım faaliyetlerinde yer alan gönüllülerimiz ve katkı sağlayan hayırseverlerimize teşekkür ederim." dedi.

Öncel, Vefa Sosyal Destek Grubu'na ve derneklerine ulaşarak yardım talebinde bulunan vatandaşlara en hızlı şekilde cevap verebilmek için nöbetçi gönüllü uygulaması başlattıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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