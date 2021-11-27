İHH gönüllüleri kaza yaptı: 4 ölü (3)

İSTANBUL (DHA) - CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Bursa'da, TIR'a arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden İstanbul Genç İhh Lise Başlanı Muratcan Kaya, BAYKAR'da Uçak Mühendisi olan Tarık Kesekçi, İstanbul Genç İHH Başkanı ve Türk Telekom Veri Mühendisi Kaan Talip Tığlı ile Yedihilal Teknoloji Sorumlusu Yusuf Taha Göktaş'ın cenazelerinin Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin tamamlanmasının ardından Bursa Mezarlıklar Müdürlüğü'ne götürüldü. 4 gencin ölüm haberini alan yakınları, Bursa Adli Tıp Kurumu'na geldi. Gençlerin, Bursa'daki teknoloji kampına katılmak İçin yolculuk yaptıkları öğrenildi. Mezarlıklar Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Kaya ve Tığlı'nın cenazesi memleketleri İstanbul'a, Kesekçi'nin cenazesi Nevşehir'e ve Göktaş'ın cenazesi ise Zonguldak'a yola çıktı.

Muammer İRTEM- Derya EVREN/BURSA,