İHH Gönüllüleri Enkazda Arama Kurtarma Eğitimleri için Kayseri'de
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İHH Gönüllüleri Enkazda Arama Kurtarma Eğitimleri için Kayseri'de

26.09.2020 16:09 | Son Güncelleme: 26.09.2020 16:13
İHH Gönüllüleri Enkazda Arama Kurtarma Eğitimleri için Kayseri'de

7 ilden gelen 70 kişilik İHH ekibi, Enkazda Arama Kurtarma Eğitimleri Tatbikatı için Kayseri'de çalışmalara başladı.

7 ilden gelen 70 kişilik İHH ekibi, Enkazda Arama Kurtarma Eğitimleri Tatbikatı için Kayseri'de çalışmalara başladı.

Tatbikatın yapılacağı alanda eğitimlere başlayan ekipler, enkaza yaklaşma ve enkaz üzerindeki çalışmalar hakkında İHH eğitmenleri tarafından bilgilendirildi. Eğitimler hakkında bilgiler veren İHH Arama Kurtarma Eğitim Koordinatörü Erdal Altıntaş; "İHH'nin hizmet içi eğitimlerinden olan kentsel arama kurtarma eğitimini gerçekleştiriyoruz. Eğitime 7 ilden kursiyerlerimiz katılıyor. 10 tane eğitmenlerimizle eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. İHH Arama Kurtarma'nın kendi eğitim modülü ve kendi eğitmenleriyle düzenlediği bir eğitim. Burada kendi modülümüz olan kentsel arama kurtarma temel seviye eğitimini gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimin içeriği ekip ruhu ve ekip olma özelliklerini anlatıyoruz. Malzeme tanıma istasyonlarımız var, enkaza güvenli yaklaşım eğitimlerimiz var. Bir deprem olduğu zaman hangi kurallara göre müdahale etmesi gerektiğini öğrenecekler bu eğitimle" dedi.

Eğitimlere; Gaziantep, Kilis, Niğde, Elazığ, Sivas, Hatay ve Ordu'dan gelen ekipler katılıyor. - KAYSERİ

İHH Gönüllüleri Enkazda Arama Kurtarma Eğitimleri için Kayseri'de
İHH Gönüllüleri Enkazda Arama Kurtarma Eğitimleri için Kayseri'de
İHH Gönüllüleri Enkazda Arama Kurtarma Eğitimleri için Kayseri'de
İHH Gönüllüleri Enkazda Arama Kurtarma Eğitimleri için Kayseri'de
İHH Gönüllüleri Enkazda Arama Kurtarma Eğitimleri için Kayseri'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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