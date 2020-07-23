İHH gönüllüleri, bayram öncesi 170 çocuğu giydirdi
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İHH gönüllüleri, bayram öncesi 170 çocuğu giydirdi

İHH gönüllüleri, bayram öncesi 170 çocuğu giydirdiVAN'ın Erciş ilçesinde İHH gönüllülerİ Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Van ve Erciş ilçesinde ihtiyaç sahibi 170 çocuğu giydirdi.

23.07.2020 16:31 | Son Güncelleme: 23.07.2020 16:48

İHH gönüllüleri, bayram öncesi 170 çocuğu giydirdi

VAN'ın Erciş ilçesinde İHH gönüllülerİ Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Van ve Erciş ilçesinde ihtiyaç sahibi 170 çocuğu giydirdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Yalova şubesi, her yıl ihtiyaç sahibi çocuklar için bir il seçiyor. Bu yıl Van'ı seçen IHH, Van bölgesi için 170 çocuğu giydirme kararı aldı. Doğu ile Batı arasında kardeşlik köprüsü projesi kapsamında Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, daha önce tespit edilen ihtiyaç sahibi çocuklar için özel bir mağazada, 150 TL'lik çek karşılığında destekte bulunarak, çocuklar girdirdi. Van İnsani Yardım Vakfı sorumlusu Mehmet Akif Yetkin, "Her yıl Türkiye'den bir il seçip oradaki ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet ve ayakkabı yardımında bulunuyor. Bu yıl biz gönüllüler Yalova'nın desteği ile Van ve Erciş'te 170 ihtiyaç sahibi çocuğu giydiriyoruz. Evleri tek tek gezip ihtiyaç sahibi çocukları tespit ediyoruz. 150 TL karşılığında kıyafet ve ayakkabı yardımında bulunuyoruz. Kurban bayramı öncesi çocuklarımızı sevindiriyoruz" dedi.

İHH gönüllüleri, bayram öncesi 170 çocuğu giydirdi

Kaynak: DHA

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