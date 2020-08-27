İHH Giresun'da sel bölgesindeki afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor
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İHH Giresun'da sel bölgesindeki afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor

İHH İnsani Yardım Vakfı Afet Yöneticisi Emre Yerli, Giresun'da selden zarar gören afetzedelere yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

İHH Giresun'da sel bölgesindeki afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor
27.08.2020 17:17 | Son Güncelleme: 27.08.2020 17:54

İHH İnsani Yardım Vakfı Afet Yöneticisi Emre Yerli, Giresun'da selden zarar gören afetzedelere yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Yerli, AA muhabirine, İHH'nın selden etkilenen Giresun'un ilçelerindeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Olayın olduğu andan itibaren Türkiyede'ki tüm ekipleri teyakkuza geçirdiklerini ifade eden Yerli, ilk olarak Ordu ve Samsun ekiplerinin bölgeye geldiğini söyledi.

Yerli, bölgeye giden ana yolların kapalı olmasından dolayı ekiplerin köy yollarından alternatif yollar aradığını dile getirerek, "Gece 01.00 sıralarında burada oldular. Gelen arkadaşlarımız, düğün salonunda kalan 40 vatandaşı tahliye etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekiplerimiz, kazma ve küreklerle selin getirdiği taşlarla çamurları temizleyerek, evlerin girişlerini açtı." dedi.

Bölgede ilk etapta 50 kişilik ekibin görev yaptığını daha sonra ise sayının 200'e çıkarıldığını aktaran Yerli, ekibin afetle ilgili çeşitli çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Yerli, bölgeye geldiklerinde gördükleri manzaranın korkunç olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Koca koca taşlar şehrin içine girmiş. Büyük bir felaket ilçeyi teğet geçmiş. Gündüz saatlerinde şehrin içinde olsaydı bir değil, yüz kayıpla mücadele edilecekti. İlk andan itibaren ihtiyaçları gözlemleyerek, alt yapı ve suyun olmamasından dolayı su sevkiyatına başladık. Aynı zamanda Doğankent ilçesine yardım götürdük. Çünkü sadece Dereli değil 4 ilçeyi kapsayan bir afet olmuştu. Temizlik ve hijyen malzemeleri ile su başta olan ihtiyaç malzemeleriydi. Hızlı bir şekilde bunların teminini gerçekleştirdik."

Afetzedelerin yemek ihtiyacını karşılamak için Reyhanlı'da bulunan aşevini Dereli ilçesine getirdiklerini belirten Yerli, "Buradaki insanlar için her gün 3 öğün sıcak yemek çıkartmaya başladık. Türk Kızılay'ının belirlediği standartlarda aynı menüyü çıkartmaya çalışıyoruz. Bize belirlenen sınır günlük 1000 kişilikti. Hem yemeğin ziyan olmaması hem de gelen insanlara daha kaliteli yemek verebilmek için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Yerli, off-road ekiplerinin bölgeye gelerek, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında kendilerine yardım ettiklerini dile getiren Yerli, "Arazi şartları zor olduğu için onlarla birlikte vatandaşlara kumanya götürüyoruz. Böylelikle biraz olsun vatandaşlarda afetin izlerini silmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda İHH'ya bağlı arama kurtarma ekiplerinin de selde kaybolan 7 kişiyi aradığına değinen Yerli, şöyle devam etti:

"Coğrafya çok uzun. Düzce Akçakoca'daki selde ve Bursa Kestel'deki kayıpları aradım ama burada o ilçelerin 4 katı büyüklükte bir alan var. Hatları çok uzun ama çalışma yapan arkadaşlarımız en ufak bir ihtimali de değerlendirerek santim santim gerekirse suyun içerisini kazarak kayıpları bulmaya çalışıyor. Zorlu bir süreç, saatlerce suyun içinde kalıyorlar. Çok ciddi manada yoruluyorlar ama inşallah kayıp vatandaşlarımızı bularak, ailelerine teslim etmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."

Kaynak: AA

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