İHH geçen yıl Suriye'de 1 milyon 150 bin kişiye yardım ulaştırdı

ŞANLIURFA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, 2021 yılında Suriye'de 1 milyon 150 bin kişiye insani yardım malzemesi dağıtıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Suriye çalışmalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı??????? Cüneyt Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de yardım çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Cilvegözü, Öncüpınar, Akçakale ve Ceylanpınar sınır kapıları üzerinden geçen yıl boyunca 2 bin 533 tır insani yardım malzemesinin Suriye'ye gönderildiğini bildiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Geçen 2021 yılı içerisinde 65 bin ton ağırlığındaki 2 bin 533 tır dolusu insani yardım malzemesini Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da bulunan sınır kapıları üzerinden Suriye'ye gönderdik. Tırların içerisinde ağırlıklı olarak gıda, ekmek, battaniye, yakacak, kıyafet, çadır, hijyen paketleri ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri bulunuyordu. Bu malzemeleri çadır kentlerde ve çeşitli merkezi yerleşim bölgelerinde hayata tutunmaya çalışan savaş mağduru ailelere dağıttık. 2011 yılından bu yana Suriye'ye gönderdiğimiz toplam tır sayısı ise 24 bin rakamını geçti. Böylelikle geçtiğimiz yıl yapılan yardımlarla Suriye'deki 1 milyon 150 bin sivile insani yardım malzemesi ulaştırıldı."