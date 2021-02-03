İHH, geçen yıl 258 kalıcı eser ve 14 bin briket ev inşa etti
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İHH, geçen yıl 258 kalıcı eser ve 14 bin briket ev inşa etti

03.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:26
İHH, geçen yıl 258 kalıcı eser ve 14 bin briket ev inşa etti

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2020 yılında Asya, Afrika ve Ortadoğu'da 15 ülke ve bölgede, 258 kalıcı eser ve 14 bin briket ev yapımını tamamladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2020 yılında Asya, Afrika ve Ortadoğu'da 15 ülke ve bölgede, 258 kalıcı eser ve 14 bin briket ev yapımını tamamladı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre vakıf, dünyanın dört bir tarafında yaptığı insani yardım çalışmalarının yanında imza attığı kalıcı eserlerle mazlum ve mağdurlara umut olmaya devam ediyor.

İHH, çeşitli ülkelerde hayatlarını zor şartlar altında devam ettirmeye çalışan insanlar için kalıcı vakıf eserleri inşa ediyor. Bölge insanlarının ihtiyaçları için yapılacak eserleri belirleyen İHH, ülke şartlarına göre projeleri geliştiriyor ve inşa edilmesi adına hayırseverlerin destekleriyle çalışmalar başlatıyor.

Hayırseverler, sadaka-i cariye hükmündeki bu eserleri tek başına inşa edebildiği gibi aile, arkadaş grubu, iş arkadaşları veya akrabalarıyla da bir araya gelerek hayata geçirilebiliyor.

Bu kapsamda 2020'de İHH; 3 sağlık ocağı, 12 okul, 12 kültür merkezi, 1 eğitim merkezi, 21 cami, 16 Kur'an kursu, 190 barınak ev, 3 yetimhane ve 14 bin briket evin yapımı tamamlayıp bölge halkının hizmetine sundu.

Kalıcı eserler; Benin, Mali, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Sudan, Somali, Suriye, Tunus, Azerbaycan, Uganda, Pakistan, Sri Lanka, Nepal ve Tayland'da hizmete açıldı.

Suriye'deki savaş mağdurları için 14 bin briket ev yapıldı

İç savaşın 10'uncu yılını geride bırakan Suriye halkı için "Mazluma çatı ol" kampanyası başlatan İHH, geçen yıl 14 bin briket evin yapımını tamamlayıp ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.

Suriye'de savaşın başladığı andan itibaren gıda, sağlık, barınma, okul gibi birçok alanda çalışmalar yürüten İHH, hayata geçirdiği betonarme ve briket ev projeleriyle geçen yıl binlerce aile çadırlardan kurtarılarak sıcak yuvaya kavuşma imkanı buldu. Bölgede yeni briket inşa çalışması sürüyor.

Dünyanın dört bir yanındaki 123 ülkede faaliyet yürüten İHH, bağışçıların destekleriyle 2021'de farklı ülkelerde 202 kalıcı eser ve binlerce briket evin yapımına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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