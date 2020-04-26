İHH Gazze'deki yoksul ailelere yardım götürdü İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan dolayısıyla Gazze'de yardım faaliyetlerine başladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan dolayısıyla Gazze'de yardım faaliyetlerine başladı.

İHH Gazze Ofisi Basın Sorumlusu Mahmud eş-Şerfa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzlerce yoksul aileye destek için kolları sıvadıklarını ve yardımları ulaştırmaya başladıklarını belirtti.

Şerfa, maliyeti yaklaşık 126 bin avro olan yardımların 1200 yardım kolisi, 2 bin kişiye yardım kartı, 12 bin kişilik iftar yemeğini kapsadığını söyledi.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyondan fazla Filistinli yaklaşık 13 yıldır İsrail tarafından uygulanan gayriinsani abluka nedeniyle çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı geçen yıl Gazze'deki yoksulluk ve işsizlik oranının yüzde 75'lere ulaştığını duyurmuştu.

Kaynak: AA