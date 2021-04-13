İHH, Gazze'de ramazan yardımlarına başladı
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İHH, Gazze'de ramazan yardımlarına başladı

Anadolu Ajansı / Mustafa M. M. Haboush - Haberler | Güncel
İHH, Gazze'de ramazan yardımlarına başladı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Gazze'deki İHH Halkla İlişkiler Sorumlusu Mahmud eş-Şurafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İHH Gazze Şeridi'ndeki 2 bin 400 yoksul ailenin ihtiyaçlarını karşılayacak yardımları dağıtmaya başladı." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası nedeniyle halkın ekonomik sıkıntılar yaşadığını kaydeden Şurafa, İHH'nın ihtiyaç sahiplerini desteklemek için gıda paketleri ve alışveriş kuponlarından oluşan yardımlar yaptığını dile getirdi.

Şurafa, İHH'nın ramazan ayı boyunca Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahiplerine insani yardımlarını sürdüreceğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa M. M. Haboush

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