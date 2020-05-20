İHH Gazze'de ramazan ayında yüzlerce aileye yardım dağıttı
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İHH Gazze'de ramazan ayında yüzlerce aileye yardım dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ramazan ayında ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye yardım dağıttı.

İHH Gazze'de ramazan ayında yüzlerce aileye yardım dağıttı
20.05.2020 15:26 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:26

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ramazan ayında ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye yardım dağıttı.

Gazze'deki İHH ofisinin halkla ilişkiler sorumlusu Mahmud eş-Şurafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede ramazan boyunca gıda kolisi, kupon ve iftar yemeği dağıtımı şeklinde yüzlerce aileye yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Şurafa İHH'nın ramazan süresince 15 bin 140 kişilik yemek, 1250 gıda kolisi ve 2 bin kişiye de yardım kuponu dağıttığını aktardı.

Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinli, yıllardır İsrail tarafından uygulanan gayriinsani abluka nedeniyle zor şartlar altında yaşıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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