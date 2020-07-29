İHH Gazze'de 4 bin aileye kurban eti dağıtacak
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İHH Gazze'de 4 bin aileye kurban eti dağıtacak

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Kurban Bayramı boyunca 4 bin aileye kurban eti dağıtacağını duyurdu.

İHH Gazze'de 4 bin aileye kurban eti dağıtacak
29.07.2020 13:47 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:50

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Kurban Bayramı boyunca 4 bin aileye kurban eti dağıtacağını duyurdu.

İHH İnsani Yardım Vakfı Gazze Ofisi'nin medya sorumlusu Muhammed eş-Şurefa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlık 37 dananın etlerinin ihtiyaç sahibi 4 bin aileye paylaştırılacağını söyledi.

Şurefa, her aileye yaklaşık ikişer kilo et dağıtılacağını ifade etti.

Gazze'de Kovid-19 ile artan yoksulluk ve işsizlik sorunu

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, Gazze'deki yoksulluk ve işsizlik oranı yüzde 75'lere ulaşırken, halkın yüzde 70'i de gıda güvensizliği sorunuyla mücadele ediyor.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, geçen mayıs ayının başında yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler sonrası çok sayıda işletmenin faaliyetlerini durdurduğunu ve bu süreçte çalışanlardan yüzde 73'ünden fazlasının işini kaybettiğini duyurmuştu.

Salgın nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, mart ayının başında, restoranların, turistik tesislerin, düğün salonlarının kapatılmasını içeren bir dizi önlem kararı almıştı.

Uluslararası kurumlar tarafından hazırlanan raporlarda, 2006'dan bu yana İsrail tarafından kara, hava ve denizden abluka altında tutulan, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin "dünyanın en yoğun nüfusa sahip bölgesi" olduğu, fakirlik ve işsizlik nedeniyle bölge halkının yüzde 80'inin hayır kurumlarından aldığı yardımlarla geçimini sağladığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

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