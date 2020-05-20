İHH Gazze'de 2 bin yetime bayramlık dağıttı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Gazze Şeridi'ndeki 2 bin yetim çocuğa bayram kıyafeti dağıttı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Gazze Şeridi'ndeki 2 bin yetim çocuğa bayram kıyafeti dağıttı. Gazze'deki İHH ofisinin halkla ilişkiler sorumlusu Mahmud eş-Şurafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan ayı çalışmaları kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 2 bin yetim için bayramlık kıyafet ulaştırıldığını söyledi. İnsani durumun kötüleşmesi sebebiyle yardım faaliyetlerini arttırdıklarını belirten Şurafa, 400 aileye de fitre dağıttıklarını kaydetti. Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinli, yıllardır İsrail tarafından uygulanan abluka nedeniyle çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Kaynak: AA