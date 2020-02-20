: İHH, Filipinli Meymune'yi 13 yıl sonra ailesiyle buluşturdu

20.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:51

Filipinli Meymune Lindungan, 13 yıl önce çalışmak için gittiği Suriye'de savaşın şiddeti, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı bir dönemin ardından İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının çabalarıyla ailesine kavuştu.

Filipinli bir acente vasıtasıyla 2007'de çalışmak için bir süreliğine Suriye'ye giden Meymune, 2011'de iç savaşın ortasında kaldı.

Meymune, pasaportu ve şahsi eşyalarını bombalanan evinde bırakarak kaçtı.

Bazı radikal silahlı grupların eline düşen Meymune, 4 yıl boyunca her türlü kötü muamele ve işkencelere maruz kaldı.

Halep'te 4 yıl önce sokakta ağlarken Meymune'ye Suriyeli bir aile sahip çıktı.

Rusya, İran destekli terörist gruplar ve Esed rejiminin, Halep'e şiddetli saldırıları nedeniyle aile, Meymune'yi de yanına alarak Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Daha sonra Türkiye tarafına geçmesine izin verilen aile, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sığındı.

Meymune'nin ailesi ortaya çıkarıldı

Meymune'ye destek olan aile, Filipinli kadının maruz kaldığı işkence ve kötü muameleden ötürü yaşadığı ağır psikolojik sorunlara çare aradı.

İHH, tedavisini üstlendiği Meymune ile yakından ilgilendi ve onun gerçek ailesinin ortaya çıkarılması için çalışma başlattı.

Kimlik ve resmi belgelerini Suriye'deki iç savaşta kaybeden Meymune hakkındaki çalışmalar, ülkesindeyken aldığı bir Kuran kursu öğrenim belgesinin üzerinden çıkması ile hız kazandı.

İHH İnsani Diplomasi Birimi, İHH Filipinler Temsilcisi Ömer Kesmen ile temasa geçerek, Meymune'nin ailesi ve çevresine ulaşmaya çalıştı.

Kuran kurslarıyla ilgili titiz çalışma yürüten Kesmen, Müslüman Mindanao Bangsamoro Özerk Bölgesi'ndeki (BARMM) Shariff Aguak kasabasında Meymune'yi tanıyan bir öğretmene ulaştı.

Kesmen, Kuran kursu öğretmeni üzerinden Meymune'nin ailesini buldu.

Ailesi ile görüştürüldü

Türkiye'de bulunan Meymune, Whatsapp üzerinden, BARMM'ın başkenti Cotabato'ya getirilen ailesi ile görüştü.

Büyük travmalar atlatan Meymune, önce akrabalarını tanıyamasa da abisinin çocukluk anılarını aktarması üzerine yaşadıklarını hatırladı.

13 yıl sonra ailesine kavuştu

İHH, Meymune'nin Filipinler'e götürülebilmesi için Filipinler'in Ankara Büyükelçiliği ile irtibat kurdu.

Meymune'nin doğum sertifikası ülkesinden getirtilerek büyükelçiliğe teslim edildi.

Büyükelçilik, Meymune'ye seyahat belgesi verdi.

Verilen seyahat belgesiyle ülkesinde dönen Meymune, ekonomik nedenlerle ayrıldığı evine 13 yıl sonra kavuştu.

"Öldüğünü kabul etmiştik"

İHH Filipinler Temsilcisi Kesmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meymune'nin yaşadıklarından dolayı çok ciddi travmalar atlattığını söyledi.

Cotabato'da gerçekleşen buluşmada aile üyelerinin göz yaşlarını tutamadığını belirten Kesmen, şu ifadeleri kullandı:

"Meymune'nin ailesi 'Siz adeta bizim için ölmüş birisinin dirilmesini sağladınız çünkü biz onun öldüğünü kabul etmiştik, hiçbir irtibat yoktu. Birkaç girişimimiz, bize hiç kimsenin yardım edemeyeceği, Suriye'de Filipinler Büyükelçiliğinin olmadığı söylenerek boşa çevrilmişti. Biz bu anlamda Meymune'den ümidimizi kesmiştik ve Meymune'nin Suriye'deki bombalardan bir tanesinde öldüğünü düşünmüştük. İHH olarak Meymune'mizin yaşadığını bize haber verdiğinizde adeta yeniden doğmuş gibi olduk' dedi."

Kaynak: AA

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