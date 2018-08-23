İhh Filipinler'de İhtiyaç Sahiplerine Kurban Eti Dağıttı

COTABATO İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekibi, Filipinler'in başkenti Manila'ya yaklaşık bin 300 kilometre mesafedeki Cotabato şehrinin çeşitli bölgelerindeki ailelerle bayramlaşarak 840 hisse sahibinin kurbanını kesti.

Türkiye'deki hayırseverlerin bağışladığı kurbanların etleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Kurban dağıtımında AA muhabirine duygularını anlatan 57 yaşındaki İHH Uğur Süleyman Söylemez Yetimhanesi Başöğretmeni Anisa Taha, "Bize birçok ülkeden yardım geliyor, nedense sadece Türkler yardımlarını bizatihi getiriyor ve insan gücü de gönderiyorlar." dedi.

Cotabato'da Arap Dili ve Edebiyatı üzerine üniversite eğitimini ve ayrıca medrese eğitimini tamamlayan Taha, yetimhanede 113 yetim kız çocuğunun barındığını ve hem mesleki hem dini eğitim aldığını söyledi.

Taha, "2016'da buraya başöğretmen oldum. Yetiştirdiğimiz yetimler Moro'nun liderleri olacak. Kurbanlarını Moro'ya gönderenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

İHH Sakarya İl Başkanı Sebahattin Aydın da Filipinler'de 7 bin 200 aileye kurban eti ulaştırdıklarını kaydetti.

Türkiye'den birçok STK'nın dünyanın dört bir tarafına koştuğunu belirten Aydın, "Mazlumlar adına hisse sahiplerine ne kadar teşekkür etsek azdır." diyerek, Türkiye'ye döndüklerinde Müslüman ülkelerde hangi faaliyetlerin yapılabileceğini raporlayacaklarını sözlerine ekledi.

İHH ekibiyle Moro'ya gelen Sakarya Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Murat Mengen ise "Bizi buraya öncelikle Müslümanların bir vücudun azaları olduğuna inancımız getirmiştir." dedi.

Mengen, "Geçen yıl Arakan'daydık, bu yıl Moro'dayız. Burada İslam kardeşliğinin ne kadar önemli bir unsur olduğunu gördük." şeklinde konuştu.

İHH, bu yıl Kurban Bayramı kapsamında 103 ülke ve bölgede muhtaçlara ulaşmayı hedefliyor.