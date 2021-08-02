İHH ekipleri yangın bölgelerinde çalışmalarına başladı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, orman yangını çıkan Adana, Kayseri, Antalya ve Muğla'da tahliye, söndürme, soğutma, lojistik ve sıcak yemek dağıtımları gerçekleştiriyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, orman yangını çıkan Adana, Kayseri, Antalya ve Muğla'da tahliye, söndürme, soğutma, lojistik ve sıcak yemek dağıtımları gerçekleştiriyor.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin birçok bölgesinde meydana gelen orman yangınlarının ardından İHH Afet Yönetim Birimleri, Adana, Kayseri, Antalya ve Muğla'daki yangınlar için çalışmalara başladı.

İlk andan itibaren tahliye, söndürme, soğutma ve lojistik faaliyetleri yürüten ekipler, yangın sona erene dek afetzedeleri yalnız bırakmayacak.

İHH'nın 130 kişiyle birlikte bugüne kadar yaptığı çalışmalar ise şöyle:

"İHH Mobil Aşevi, yangın söndürme çalışmalarında canla başla çalışma yürüten itfaiye personeli için sıcak yemek ulaştırmak amacıyla Antalya'nın Manavgat ilçesine ulaştı. Psiko sosyal destekte bulunmak için ise İHH Kadın Kolları ve Genç İHH, bölgede çalışma gerçekleştirmeye başladı. Yangın bölgelerinde bulunan İHH bağışçıları ve gönüllülerine tedbiri elden bırakmamaları için SMS gönderiminde bulunuldu. Amatör telsizcilerle irtibat kuran İHH ekipleri, yangın çıkan bölgeler hakkında bilgi havuzu oluşturarak yardımların koordinasyonunu sağladı. Ekipler ayrıca AFAD ve Kızılay'ın çadır kurulumlarına destek verdi. İHH ekiplerinin tüm yangın bölgelerindeki güvenli bölgelere tahliye çalışmaları ise sürüyor."

İHH, yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için de yardım kampanyası başlattı.

"Bu Ateşi Hep Birlikte Söndürelim" sloganıyla başlatılan kampanya ile afetzedelerin zor zamanlarında yanlarında olunması hedefleniyor.

Afetzedelere destek olmak isteyenler, "ACIL" yazıp, 3072'ye SMS göndererek 5 lira katkıda bulunabilir. Daha fazla destek olmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesinden online olarak ya da vakfın banka hesap numaralarına açıklamaya "YANGIN" yazarak destek olabilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semra Orkan