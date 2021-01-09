İHH ekibinden, kısıtlamada görev yapan polis ekiplerine çorba ikramı
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İHH ekibinden, kısıtlamada görev yapan polis ekiplerine çorba ikramı

09.01.2021 04:23 | Son Güncelleme: 09.01.2021 04:27
İHH ekibinden, kısıtlamada görev yapan polis ekiplerine çorba ikramı

ANKARA'da haftasonu sokağa çıkma kısıtması nedeniyle görev yapan polis ekiplerine, İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri tarafından çay ve çorba ikramı yapıldı.

ANKARA'da haftasonu sokağa çıkma kısıtması nedeniyle görev yapan polis ekiplerine, İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri tarafından çay ve çorba ikramı yapıldı.

İHH İnsani Yardım Ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gece saatlerinde görev yapan polis ekiplerine sıcak çay, çorba ve gıda ikramında bulundu.

İHH İnsani Yardım Vakfı Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Mahmut Enes Arıkan, gece boyunca görev yapan polis ekiplerinin soğuktan etkilenmemeleri için böyler bir faaliyet yürüttüklerini belirtti. Gece yarısı başlayıp sabaha kadar tüm uygulama noktalarını gezdiklerini belirten Arıkan, "Özellikle Ocak ayının gelmesiyle, havaların da soğumaya başlamasıyla birlikte başta emniyet teşkilatımız, sağlık çalışanlarımız, kamu çalışanlarımız olmak üzere akşam saat 12'de başlayarak sabaha kadar ne kadar uygulama noktası varsa, ne kadar yol üzerinde görmüş olduğumuz belediye çalışanlarımız varsa, bunlara yönelik sıcak çay, kahve, sahlep ve diğer içicek çeşitlerimizi ikram ediyoruz. Bunların yanında ekiplere bazı yiyecekler takdim ediyoruz. Kendilerinden bu zamana kadar çok olumlu tepkiler aldık. Özellikle bu pandemi sürecinin getirmiş olduğu bir süreç var. Bununla birlikte ekiplerin gece-gündüz görev yapması, bizim onlara karşı olan insani yaklaşımımız ve kendilerinin de bundan duydukları memnuniyeti dile getirmeleri bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Ankara'da da bu çalışmalarımıza kış ayları boyunca devam edeceğiz" dedi.


İHH ekibinden, kısıtlamada görev yapan polis ekiplerine çorba ikramı
İHH ekibinden, kısıtlamada görev yapan polis ekiplerine çorba ikramı
İHH ekibinden, kısıtlamada görev yapan polis ekiplerine çorba ikramı
İHH ekibinden, kısıtlamada görev yapan polis ekiplerine çorba ikramı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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