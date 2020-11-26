İHH, Dünya İnsan Hakları Günü'nde Suriye'ye tırlarla yardım gönderecek
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İHH, Dünya İnsan Hakları Günü'nde Suriye'ye tırlarla yardım gönderecek

26.11.2020 14:15 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:57

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Suriye'ye yardım malzemeleri ulaştırılacak.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Suriye'ye yardım malzemeleri ulaştırılacak.

Vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında geniş katılımlı bir organizasyona hazırlandıklarını söyledi. İnsanlık dramının yaşandığı Suriye'de savaş mağduru ailelerin yanında olmayı sürdüreceklerini aktaran Tosun, şunları kaydetti: "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde, tüm Türkiye'den aynı anda insani yardım tırları yola çıkarılacak. Projedeki amaç, hem yardım yapmak hem de bölgede yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek olacak. Suriye'de kadın ve çocuk hakları ciddi derecede ihlal ediliyor. 10 yıldır süren iç savaş nedeniyle yüz binlerce insan hayatını kaybetti, milyonlarca çocuk yetim kaldı ve milyonlarca insan mülteci konumuna düştü. Amacımız insan hakları gününde tüm dünyada bir gündem oluşturmak. Türkiye'den ve dünyanın birçok noktasından gelen yardım tırlarının, Kilis ve Reyhanlı'daki lojistik merkezlerimizden Suriye'ye transferini gerçekleştireceğiz. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde bölgeye gelecek yardım tırlarını bekliyoruz."

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İHH, Dünya İnsan Hakları Günü'nde Suriye'ye tırlarla yardım gönderecek
İHH, Dünya İnsan Hakları Günü'nde Suriye'ye tırlarla yardım gönderecek
İHH, Dünya İnsan Hakları Günü'nde Suriye'ye tırlarla yardım gönderecek
İHH, Dünya İnsan Hakları Günü'nde Suriye'ye tırlarla yardım gönderecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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