İHH, doğuştan yürüme engelli İbrahim'i protez bacağa kavuşturdu
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İHH, doğuştan yürüme engelli İbrahim'i protez bacağa kavuşturdu

Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel
İHH, doğuştan yürüme engelli İbrahim'i protez bacağa kavuşturdu

İHH İnsani Yardım Vakfı, yetim sponsorluk sistemi ile desteklediği yürüme engelli 6 yaşındaki İbrahim Tüser'i protez bacağa kavuşturdu.

İHH İnsani Yardım Vakfı, yetim sponsorluk sistemi ile desteklediği yürüme engelli 6 yaşındaki İbrahim Tüser'i protez bacağa kavuşturdu.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, Bitlisli Tüser ailesinin en küçük çocukları olan İbrahim Tüser engelli olarak doğdu.

Baba İbrahim Tüser, protez bacak almak için inşaatlarda işçilik yaparak çalışırken aynı yıl iş kazası geçirdi ve hayatını kaybetti.

İHH, yardım elini uzatarak 6 yaşındaki İbrahim'i protez bacağa kavuşturdu. Tüser, protez bacaklarıyla ilk olarak babasının mezarına gitti.

Desteklerinden dolayı bağışçılara teşekkür eden Bitlis İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Muzaffer Taşcan, "İbrahim'in hayallerini, hayırseverlerimizin destekleriyle gerçekleştirdik. Bundan sonra da İHH olarak bölgemizdeki ve ülkemizdeki mağdur ailelerimize destek olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

6 yaşına kadar hiç ayakkabı giyemeyen İbrahim'in yaşadığı zorlukları anlatan anne Semra Tüser ise oğlunun hayatı boyunca arkadaşları gibi koşup oynayamadığını söyledi. Eşinin ölümünden sonra yalnız kaldıklarını belirten Tüser, İHH gönüllülerinin yeni aileleri olduğunu dile getirdi.

Tüser, oğlunun protez bacak sevincini ise şöyle anlattı:

"İbrahim, engelinden dolayı okula gitmek istemiyordu. Taziye için buraya gelen İHH gönüllüleri, bize protezi alacaklarını söylediler. Protezleri duyunca bana, 'Anne sadece bu dönem evde eğitimime devam edeceğim. Ondan sonra arkadaşlarımla birlikte ben de okula gitmek istiyorum. Protezlerimi taktıktan sonra ben de okula gideceğim' dedi. İlk protez takılacağını duyduğunda kar yağmıştı. Karı emekleyerek geçip amcalarına gitmişti. Amcalarıyla benim ayaklarım oluyor diye sevincini paylaşmıştı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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