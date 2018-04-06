İhh, Doğu Gutalılara Yardım Eli Uzatıyor

AZEZ/ İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Doğu Guta'dan ayrılmak zorunda kalarak Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine sığınan sivillere yardım eli uzatıyor.

İHH, Bab ilçesinin Şibeyran köyünde kurulan geçici barınma merkezinde ağırlanan Doğu Gutalılara günlük sıcak yemek dağıtıyor.

Tahliye edilen sivilleri yolda karşılayan İHH görevlileri, acil yardım paketi, su, konserve yiyecek, ekmek, meyve ve çocuk bezi veriyor.

İHH Kilis basın sorumlusu Ali İmran Durman AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kuşatmadan kaçıp İdlib bölgesine gelen aileleri karşılayıp, kamplar kurmuştuk. Son günlerde ise Guta'dan Fırat Kalkanı bölgesine gelen aileleri karşılayıp geçici barınma merkezlerine yerleştirdik." dedi.

Son üç günde 1147'si çocuk, 175'i yaralı, toplam 3 bin 289 kişi Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab ve ona komşu Azez ilçesine ulaştı.

Doğu Guta'dan tahliyeye giden süreç

Esed rejimi ve destekçileri, Rusya'nın hava desteğini alarak muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'yı ele geçirmek için 19 Şubat'ta harekete geçmişti. Bu tarihten itibaren rejim ve Rus savaş uçakları yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı bölgeye havadan ve karadan düzenlediği saldırıları yoğunlaştırmıştı. Saldırılar sonucu çok sayıda sivil yaşamını yitirirken, evleri yıkılan ve sürekli saldırılara maruz kalan binlerce sivil, sığınak ve bodrum katlarına saklanmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 24 Şubat'ta aldığı ancak başlama süresi belirtilmeyen ateşkes kararına rağmen rejim ve destekçilerinin yoğun saldırısı altında kalan Doğu Guta'da sivil ölümleri devam etmiş, uluslararası toplumun girişimleri sonuç vermemişti. Ayrıca Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Ancak rejim güçleri, BMGK ve Rusya'nın ateşkes kararlarına rağmen saldırılarına ara vermemiş, 3 Mart'tan itibaren bölgeye kara operasyonu başlatmış ve sivil yerleşimleri bombalamayı sürdürmüştü.

Rejim ve destekçileri, 11-12 Mart'ta Doğu Guta bölgesini 3 parçaya bölmüştü. Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyordu. Esed rejiminin Rusya'nın desteğiyle son aylarda yoğun saldırılarla bölgenin yarıdan fazlasını ele geçirmesiyle on binlerce kişi, rejim kontrolündeki alanlara göç etmek zorunda kaldı.