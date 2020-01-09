İHH'den Türkiye sınırına göç eden Suriyelilere sıcak yemek dağıtımı

09.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:08

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Rusya, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların İdlib'e saldırıları nedeniyle Türkiye sınırına göç eden aileler için her gün sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, sınırda zor şartlarda yaşayan Suriyeliler için günlük bin kişiye sıcak yemek dağıttıklarını belirtti.

Hayırseverlerin katkısıyla bölge halkına desteklerin sürdüğünü aktaran Tosun, "Sivillerin çoğunluğu temel yaşam malzemelerinden yoksun durumda. Yardım çalışmalarımız sürüyor, ancak halen mağdur durumda olan on binlerce insan var." ifadesini kullandı.

İHH kampanyası doğrultusunda İdlib'e göç etmek zorunda kalan sivillere destek olmak isteyen bağışçılar, "SURIYE" yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 lira yardımda bulunabiliyor. Vakfın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da savaş mağduru ailelere destek verilebiliyor.

Kaynak: AA