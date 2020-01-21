İHH'den Suriye'de göç yoluna düşenlere acil yardım paketi
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İHH'den Suriye'de göç yoluna düşenlere acil yardım paketi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan ailelere yardımları sürüyor.

21.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:01
İHH'den Suriye'de göç yoluna düşenlere acil yardım paketi

İnsan Hak ve Hürriyetleri () İnsani Yardım Vakfının, Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan ailelere yardımları sürüyor.

İHH, 'de Esed ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşim yerlerine yönelik saldırılarından kaçan ailelerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İHH'den Suriye'de göç yoluna düşenlere acil yardım paketi
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