İhh'den "Paylaşmanın Tam Vakti" Kampanyası

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, "Ramazan 2018" çalışmaları kapsamında hayırseverlerin desteğiyle temin edilen yardım malzemelerinin bulunduğu 55 tır, Türkiye genelinde ihtiyaç sahiplerine dağıtım yapmak üzere Kilis'ten yola çıktı.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Basın Danışmanı Yakup Alaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında toplanan yardımların, Güneydoğu, Doğu Anadolu, Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere Türkiye genelinde dağıtılacağını bildirdi.

Alaca, İHH olarak dünyanın neresinde olursa olsun din, dil, ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin ihtiyaç sahibi insanların yanında olmanın gayretiyle çalıştıklarını belirtti.

Ramazan dolayısıyla çalışmalara daha da hız verdiklerini anlatan Alaca, kampanya kapsamında yurdun dört bir yanına gönderilmek üzere 75 bin gıda kolisi hazırladıklarını aktardı.

Alaca, şunları kaydetti:

"Hazırlanan kumanyalar ihtiyaç sahibi ailelerimizin bir nebze olsun yüzünü güldürecek, sofralarına misafir olacağız. Bu bağlamda hayırseverlerimizce gönderilen bağışları yerine ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Kolilerin içerisinde bir aileye bir ay boyunca yetebilecek kadar nohut, fasulye, pirinç, bulgur gibi kuru bakliyatlar ile zeytinyağı ve şeker gibi malzemeler var. Amacımız hayırsever halkımızla birlikte bu mübarek ayda tüm insanlara ulaşmak."

Alaca, iç savaşın başladığı ilk günden beri sınırın Suriye tarafındaki ihtiyaç sahiplerini de yalnız bırakmadıklarını anımsatarak, verilen desteğin ramazanda da devam edeceğini söyledi.

Alaca, kampanya kapsamında ramazan süresince bir milyon aileye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, hayırseverlerden yardımlarını esirgememelerini istedi.