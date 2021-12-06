İHH'den Kosova'da eğitime destek

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Kosova'nın başkenti Priştine'deki "Naim Frasheri" İlköğretim Okulunun logopedi sınıfını yeniledi ve Prizren şehrinde bulunan "Abdyl Frasheri" İlköğretim Okuluna temizlik cihazları hibe etti.

İHH Mütevelli Üyesi Osman Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balkanlar'da gıda yardımı haricinde eğitim ve sağlık gibi alanlarda da desteğe yoğunlaşacaklarını söyledi.

Atalay, Priştine'deki "Naim Frasheri" İlköğretim Okulunun logopedi sınıfını yenilediklerini ve Prizren şehrindeki "Abdyl Frasheri" İlköğretim Okuluna temizlik cihazları hibe ettiklerini belirtti.

Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesindeki 30 öğrenciye eğitim bursu yardımında da bulunduklarını dile getiren Atalay, "Özellikle okulların ve öğrencilerin eğitim standartlarını ve kalitelerini yükseltmeye daha çok ihtiyacı var bu bölgenin. İnşallah bundan sonra da özellikle Türkiye'deki birçok sivil toplum örgütüyle birlikte, Priştine, Prizren, Ferizay ve Mitroviça gibi şehirlerde kardeş okullar projeleri yaparak okulların ihtiyacı olan eğitim gereksinimlerini karşılamayı düşünüyoruz." dedi.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Enis Kervan da söz konusu yardımlaşma olunca İHH'nin her alanda Kosova'nın yardımına yetiştiğini kaydederek, "Prizren'deki çok önemli bir okulumuzda, salgın koşullarında temizliğin ön planda olduğu bugünlerde temizlik makinelerinin bu okula bağışlanması bizleri onurlandırmaktadır. Türkiye'mizi yanımızda hissetmek gerçekten çok güzel." ifadelerini kullandı.

AA / Eren Beksaç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet