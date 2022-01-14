İHH'den kamptaki yangından etkilenen Arakanlı Müslümanlara yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı kamptaki yangının ardından bölgeye yardım ulaştırmaya başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 9 Ocak'ta, 16 No'lu mülteci kampında çıkan yangında 1200 bambu barınak yandı.

Yüzlerce kişinin hafif yaralandığı yangında, binlerce insan evini kaybetti. Bölgede yaşayan çok sayıda kişi, farklı noktalara tahliye edildi.

İHH, barınma alanı, gıda, kıyafet ve hijyen paketlerine ihtiyaç duyulan bölge için acil yardım çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda 105 kişiye sağlık taraması yapılırken, acil tedavi edilmesi gereken bölge sakinlerine de hizmet sunuldu.

???????Ayrıca 488 aileye battaniye, hasır ve kıyafet ulaştırıldı.

AA / Elif Küçük - Son Dakika Haberleri

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