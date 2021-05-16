İHH'den İsrail saldırıları sebebiyle evlerini terk eden Gazzelilere yemek yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İHH'den İsrail saldırıları sebebiyle evlerini terk eden Gazzelilere yemek yardımı

İHH'den İsrail saldırıları sebebiyle evlerini terk eden Gazzelilere yemek yardımı
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze'de İsrail ordusunun saldırılarından dolayı evlerini terk etmek durumunda kalan Gazzelilere yemek dağıtarak acılarını paylaşıyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze'de İsrail ordusunun saldırılarından dolayı evlerini terk etmek durumunda kalan Gazzelilere yemek dağıtarak acılarını paylaşıyor.

İHH Gazze Şubesi Enformasyon Müdürü Mahmud eş-Şurfa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerinden ayrılmak zorunda kalan Gazzeli 500 aileye yemek dağıttıklarını söyledi.

Şurfa, Gazzeli ailelerin diğer insani ihtiyaçlarını da karşılayabilmek için büyük çaba gösterdiklerini vurguladı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırıları nedeniyle evleri yıkılan ya da bombardıman tehlikesi altında bulunan çok sayıda aile Gazze'nin daha güvenli bölgelerine göç etmek zorunda kaldı.

Evlerinden ayrılan bu aileler Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) Gazze'deki okullarına sığındı.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 192'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 192'ye yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192'ye yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192'ye yükseldi.
İsrail Gazze'de bir sağlık merkezini vurdu
İsrail Gazze'de bir sağlık merkezini vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Abdullah Gül Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Burak Sergen Jennifer Lopez
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İHH'den İsrail saldırıları sebebiyle evlerini terk eden Gazzelilere yemek yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 21:34:53. #1.15#

title