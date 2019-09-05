İHH'den ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli ailelere et yardımı

05.09.2019 17:58

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kilis'te yaşayan Türk ve Suriyeli 50 aileye 150 kilogram et yardımında bulundu.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Basın Birim Sorumlusu Ali İmran Durman, gazetecilere yaptığı açıklamada, gönüllüler tarafından tespit edilen 50 aileye et yardımında bulunduklarını söyledi.

Durman, yardımların devam etmesi için hayırseverlerin desteklerini esirgememesi gerektiğini kaydetti.

Suriyeli Emine Muhammed ise tüm yardımseverlere teşekkür etti.

Merve Halid de Türk devleti ve halkının kendilerine büyük destek sağladığını belirtti.

Kaynak: AA