İHH'den İdlib ve Halep'e yardım tırı İHH Bursa ve Mudanya temsilcilikleri Suriye'nin İdlib ve Halep şehirlerinin kırsal bölgelerinde yaşayan sivillere 3 tır dolusu yardım gönderdi.

İHH Bursa ve Mudanya temsilcilikleri Suriye'nin İdlib ve Halep şehirlerinin kırsal bölgelerinde yaşayan sivillere 3 tır dolusu yardım gönderdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bursa ve Mudanya temsilcilikleri topladıkları 3 tır dolusu malzemeyi Suriye'nin kırsal bölgelerine dualarla yolladı. Bu yardımlarla birlikte toplam 45 tır yardım tırı bölgeye ulaşmış oldu.

İHH Mudanya Temsilcisi Ogün Karagöz, "Korona virüsü nedeniyle, Türkiye'nin eve kapandığı bu günlerde kimsenin dikkatini çekmediği ve belki de umursamadığı İdlib ve Halep illerinin kırsal kesiminde çadırlarda yaşayan mazlum ve perişan insanlara İHH Mudanya Temsilciliği olarak siz değerli gönüllülerimizin katkılarıyla oluşan 45'inci yardım tırımızı gönderdik. Emeği geçen ve yardımda bulunanlardan Allah razı olsun. İyi ki varsınız" dedi - BURSA

Kaynak: İHA