İHH'den, İdlib'den Afrin"e göç eden sivillere gıda yardımı

13.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:10

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Rusya, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların İdlib'e saldırıları nedeniyle Afrin'e göç eden sivillere gıda yardımı yapıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, savaş mağduru sivillerin yanlarında olmayı sürdürdüklerini belirtti.

İdlib'in güneyinden göç eden sivillerin ihtiyaçlarını gidermek için yoğun çaba sarf ettiklerini aktaran Tahiroğlu, şunları kaydetti:

"Kasım 2019'un başından bu yana yaklaşık 400 bin insan göç etmek zorunda kaldı. Bunların büyük bir kısmı İdlib'in kuzeyine gelirken Afrin ile Azez ve çevresindeki bölgelere de sığınanlar oldu. Göç eden tüm mağdur ailelerin ihtiyaçlarını giderebilmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Afrin'e göç eden 2 bin aileye insani yardım malzemeleri ulaştırdık. Halen ihtiyaçları karşılanamayan çok sayıda aile bulunuyor. Bu nedenle tüm vicdan sahiplerini destekte bulunmaya davet ediyoruz."

İHH kampanyası doğrultusunda İdlib'e göç etmek zorunda kalan sivillere destek olmak isteyen bağışçılar, "SURIYE" yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 lira yardımda bulunabiliyor. Vakfın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da savaş mağduru ailelere destek verilebiliyor.

Kaynak: AA