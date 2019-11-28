İHH'den Etiyopya'daki yetimlere yardım eli (1)

28.11.2019 10:53 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:59

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2019 Yetim Dayanışma Günleri (YDG) çerçevesinde Etiyopya'nın farklı kentlerinde yetim çocuklarla dayanışma programı düzenledi.

İHH gönüllüleri, bu yıl 9'uncusu gerçekleşen YDG kapsamında başkent Addis Ababa'nın güneyindeki Kofele ve Adaba kentlerinde yetimlerle buluşarak onlara hediyeler dağıttı. Türkiye'den hayırseverlerin gönderdiği akika ve adak kurbanları kesilerek yetim ailelerine ulaştırıldı.

İHH ayrıca Oromiya'nın Balya bölgesindeki Dinsho kasabasında, kalkınma yardımları çerçevesinde 6 aileye buzağılı sağmal sığır, 16 aileye sağmal koyun ve hediyeler dağıttı.

İHH Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH'nin bu yıl YDG ile 53 farklı ülkeden yaklaşık 100 bin yetim ve ailesine iyilik götürdüğünü söyledi.

Toplamda 607 projenin gerçekleştirileceği programların eylül, ekim ve kasım aylarında Türkiye ile 33 ülke ve bölgede icra edildiğini belirten Aynacı, bu çerçevede Etiyopya'da da 6 bin yetime destek olduklarını dile getirdi.

İHH Kadın Kolları Başkanı Ayşe Müzeyyen Taşçı ve İHH'nin Balıkesir ve Diyarbakır büroları yöneticilerinin ve bir grup vakıf gönüllüsünün katıldığı Etiyopya Yetim Dayanışma Günleri çerçevesinde düzenlenen ve üç gün devam eden programlarda yetimlerle buluşuldu.

İHH Kadın Kolları Başkanı Ayşe Müzeyyen Taşçı da yetimlerin annelerine de destek olduklarını ve onların hayatlarını iyileştirmeyi, kendilerine iş imkanları sağlamayı amaçladıklarını aktardı.

Etiyopya'daki faaliyetlerini tamamlayan İHH ekibi, ülkeden ayrılmadan önce, başkent Addis Ababa'daki Anadolu Ajansı Afrika Haberleri Editörlüğü Merkez Ofisini ziyaret ederek Editör İbrahim Tığlı'dan AA Afrika haberleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA