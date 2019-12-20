İHH'den Doğu Türkistan için "Sessiz Çığlık" eylemi

20.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:40

Çorum, Kastamonu, Sinop ve Çankırı'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği üyeleri, Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine "Sessiz Çığlık" eylemiyle tepki gösterdi.

Çorum'da, cuma namazı sonrası Ulu Cami önünde bir araya gelen İHH üyeleri, Hürriyet Meydanı'na kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

"Doğu Türkistan için ses ver", "Doğu Türkistan'da zulme 'dur' de" yazılı pankartlar taşıyan grupta bazı vatandaşlar, üzerinde Doğu Türkistan bayrağı motifi bulunan maskeler taktı.

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, Çin'in Doğu Türkistan'da birçok insan hakkı ihlali yaptığını söyledi.

Doğu Türkistan'a dışarıdan girişin engellenmesinden dolayı tablonun gerçek boyutunun belirlenemediğini vurgulayan Özkabakçı, "Çin'in eğitim kampı olarak adlandırdığı toplanma kamplarında 1-3 milyon insanın bulunduğu tahmin edilmektedir. Kampların yaşam koşulları çok kötü olup içerideki insan sayısı kapasitenin katbekat üstündedir. " dedi.

Batılı kaynaklara göre Doğu Türkistan'da 16 toplama kampının bulunduğunu aktaran Özkabakçı, şöyle konuştu:

"Her Uygur ailesinden en az bir kişi kamplarda tutuklu bulunmaktadır. Tutuklu olanlar genellikle 20-40 yaş arası erkeklerdir. Uygurlar kamplarda kendi inançlarını değiştirmeye ve komünist parti ideolojisine boyun eğmeye zorlanıyor. Çin bu kampları neden açma gereği duymuştur? Tutukluların sağlık durumları nasıldır? Kamplar uluslararası gözlemcilere neden kapalıdır? Bu gibi soruların acilen Çin hükümetince cevaplanması gerekmektedir."

Kastamonu

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, Nasrullah Meydanı'nda toplanan grup adına yaptığı açıklamada, Çin yönetiminin Uygurların tamamını suçlu olarak gördüğünü söyledi.

Kamplarda Uygur Türklerine işkence yapıldığını ifade eden Dağdelenoğlu, "Baskılar 1970'li yıllardaki kültür devriminden sonra en üst noktaya ulaşmıştır. Camiler ve mescitlerin birçoğu yıkılmış, bazıları eğlence mekanlarına dönüştürülmüştür. Mevcutlara ise Çin bayrağı ve Devlet Başkanı'nın fotoğrafları asılmıştır." diye konuştu.

Sinop

Sinop Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı İsmail Aksoy, Alaaddin Camisi avlusunda yaptığı basın açıklamasında, Çin yönetiminin oluşturduğu kamplardan çıkmayı başaran Uygurların ifadelerinin dehşet verici olduğunu dile getirdi.

Kamplarda bulunanlara işkence yapıldığını belirten Aksoy, bu duruma bir an önce son verilmesi gerektiğini ifade etti.

Çankırı

Cuma namazının ardından Ahmet Yesevi Camisi önünde bir araya gelen Çankırı İHH İnsani Yardım Derneği üyeleri ve vatandaşlar, Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Dernek Başkanı Hasan Kale, Müslüman Uygurların her türlü hak ihlaline maruz bırakıldığını söyledi.

Çin'deki kamplarda milyonlarca insanın bulunduğunu tahmin ettiklerini anlatan Kale, "Evlerinden, yurtlarından, eş ve çocuklarından zorla ayrılan insanların sayıları her geçen gün artarken aynı zamanda uygulanan işkence ve zulümler neticesinde yüzlerce insan hayatını kaybetmektedir. Birçok aileye akrabalarının cesedi teslim edilmiş, ancak ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Kampların yaşam koşulları çok kötüdür." diye konuştu.

Kaynak: AA