Son dakika haberleri | İHH'den depremzede çocuklara psikososyal destek

Son dakika haberlerine göre İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının genç üyeleri, İzmir'de depremzedeler için oluşturulan çadır alanında çocuklar için psikososyal destek etkinliği düzenledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının genç üyeleri, İzmir'de depremzedeler için oluşturulan çadır alanında çocuklar için psikososyal destek etkinliği düzenledi.

Buca'da hipodrom alanında kurulan çadır bölgesinde çocuklarla bir araya gelen Genç İHH üyeleri, 7 Kasım Oyuncak Bayramı kapsamında çeşitli oyunlar ve deneyler yaparak onları eğlendirdi, oyuncak dağıttı.

Genç İHH Ortaokul Sorumlusu Büşra Tuğtekin, "Depremin ilk gününden itibaren hem çocuklara hem de ailelerine yönelik yardım ve destek için sahadayız. Bugün de 6 farklı noktada istasyonlar oluşturduk ve bu alanlarda çeşitli oyun ve atölyeler var. Çocuklara bir nebze de depremin acılarını unutturabildiysek ne mutlu bize." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı