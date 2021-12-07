İHH'den Barış Pınarı Harekatı bölgesinde çiftçilere sertifikalı buğday tohumu desteği

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki onlarca çiftçiye, 2021 Tarım Destekleme Projesi kapsamında sertifikalı buğday tohumu yardımı yaptı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020-2021 sezonunda bölgeyi vuran kuraklık nedeniyle Tel Abyad ve Rasulayn'da 20 dönümün altında tarımla uğraşan çiftçilere, ekmeklik buğday tohumu dağıttıklarını söyledi.

Yüce, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki üreticinin ambarında, geçen yılki kuraklık nedeniyle bu yıl ekecek tohumunun olmadığını belirti.

Yüce, her iki ilçeden en zor durumda olan çiftçilerinin belirlendiğini ifade ederek "Tüm bölgedeki çiftçilere sertifikalı tohum dağıtımı yapıyoruz. Dağıtım öncesinde, bölgede tohum yenileme çalışması yaptık. Aynı tohumlar kullanıldığı için ciddi yozlaşma gördük. Bu yozlaşma verimi çok düşürmüş durumda." dedi.

Bölgede yapılan adaptasyon çalışması sonucunda 24 tür yerli ve Türkiye'de ekilen çeşitlerinin tespit edildiğini belirten Yüce, edilen bilgiler ışığında bölge toprağına ve havasına uygun buğday tohumu dağıtımının yapıldığını aktardı.

Yüce, Azez ilçesindeki üniversitenin ziraat fakültesinde yapılan adaptasyon çalışmaları sonucunda, Azez, Bab ve Cerablus'ta farklı çeşitlerden tohumunun dağıtılacağını söyledi.

Verimdeki artışın, bölgedeki yaşam standartlarını da arttıracağını ifade eden Yüce, üretimin artmasının, refahı ve dolayısıyla geri dönüşleri teşvik edeceğine işaret etti.

Yüce, sertifikalı buğday tohumu ile çiftçilerin daha iyi sonuçlar alacağını ümit ettiğini dile getirdi.

"Yeni tohumlardan verimli mahsul ümit ediyoruz"

Tel Abyadlı çiftçi İbrahim Hamdo, yaklaşık 20 dönümlük tarlası için ekmeklik sertifikalı buğday tohumu teslim aldığını söyledi.

Geçen yılların, tohumu tarım için kullanılmaz hale geldiğini belirten Hamdo, bir dönüm tarladan sadece 300 kilogram buğday alabildiğini söyledi.

Hamdo, "Aldığımız tohumlar sayesinde her dönümden 500-600 kilogram arasında verim bekliyoruz. Yeni tohumlardan verimli mahsul ümit ediyoruz." diye konuştu.

Hamdo, kendisi ve Tel Abyadlı çiftçiler adına Türkiye hükümetine ve İHH'ye teşekkür etti.

AA / Eşref Musa - Son Dakika Haberleri

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