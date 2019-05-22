İhh'den Bangladeş'te Ramazan Yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından Bangladeşli ihtiyaç sahiplerine ramazan ayı için gıda yardımı yapıldı.

"Ramazan Birlikte Güzel" sloganıyla yola çıkan İHH ekibi, Bangladeş'teki bin 995 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardım paketi ulaştırırken bölgedeki yetimhanelerde kalan çocuklar için de iftar organizasyonları düzenledi.

Ramazan çalışmaları kapsamında Bangladeş'te bulunan İHH ekibi, Dhaka, Khulna ve Bagerhat bölgelerindeki yardıma muhtaç olduğu tespit edilen 400 Bangladeşli aileye gıda yardımı yaptı. Ramazanın başından beri bölgede dağıtılan gıda yardım paketi adedi de bin 995'e yükselmiş oldu.

Yardımların dağıtıldığı bölgelerde, Türkiye'den selam getirdiklerini söyleyen İHH görevlilerine halk yoğun ilgi gösterdi.

Pirinç, yağ, mercimek, şeker, nohut gibi temel gıda maddelerinden oluşan yardım paketlerinin dağıtımını aralarında Türkiye'den gelen gönüllülerin de bulunduğu ekip yaptı.

Yardım ekibi ayrıca ülkede daha önce hizmete açılan yetimhane ve eğitim komplekslerini ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Düzenlenen iftar programlarıyla çoğu yetimhane öğrencisi toplam bin 660 kişi iftar yaptı.

İHH sorumlusu Muhammed Necat Gürlek, muhtaç durumdaki insanlara yardım etmenin en büyük mutluluk olduğunu belirterek ramazan boyunca ellerinden geldiğince yardım dağıtmak için çalıştıklarını söyledi.

Bangladeş'te çok fazla yoksul bulunduğunu belirten Gürlek, bu mazlum insanlara yardım eli uzatmanın insanlığın bir borcu olduğunun altını çizdi.

İHH muhtaçlara umut oldu

İHH, Bangladeş'teki birçok bölgede yardım çalışmalarını sürdürüyor. Bangladeş'te 9 yetimhaneye ev sahipliği yapan İHH, aynı zamanda 15 yetimhaneye de destek vermeyi sürdürüyor. Vakıf ramazan boyunca toplam bin 995 Bangladeşli aileye gıda paketi yardımı yaptı.

Ramazan süresince 120 ülke ve bölgede faaliyet gösteren vakıf, çalışmalarını "Ramazan Birlikte Güzel" sloganıyla sürdürüyor. İHH, ramazan sonuna kadar tüm dünyada 3 milyon ihtiyaç sahibine yardım ulaştırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA