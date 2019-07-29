İHH'den Afrika'nın 15 köyüne 15 su kuyusu

İHH İnsani Yardım Vakfı, "Güzel İnsanlar Projesi" kapsamında Çad'ın 15 farklı köyünde 15 su kuyusu açacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Çad'da Al Maharak köyüne ulaşan "Güzel İnsanlar" grubu üyeleri, İHH aracılığıyla su kuyusu açmak için gittikleri köyde diğer köylere de su kuyusu açmak amacıyla kampanyayı büyütüyor.

Köye sondaj aleti ve ekipmanlar getiren grup, suyun ilk çıkışını ve çocukların sevincini paylaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güzel İnsanlar Grubu'ndan Hikmet Anıl Öztekin, suyun çıkarılmasından dolayı mutlu olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Ekip arkadaşlarımızla birlikte 2 gündür elle çarkı döndüre döndüre yaklaşık 90 metreye kadar indik fakat su yoktu. Su hala yok ve yerin altında 90 metre derinlikteyiz. Demir boru da bitmek üzereydi fakat o an da 'Pes mi edeceğiz?' diye kendimize sorduk. Elbette pes etmeyecektik, çünkü çocukların umudu olan su, topraktan çıkacaktı. O su gelecek inşallah. Hayatında yağmur dışında akan su görmeyen bu köydeki 820 kardeşimiz için o su Allah'ın izniyle çıkartılacak."

Güzel insanlar grubunun açacağı 15 su kuyusu ile İHH'nin 26 ülkede açtığı su kuyuları 7 bin 479'a ulaşacak.

Kaynak: AA