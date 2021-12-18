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İHH'den Afganistan'a destek çağrısı

İHH'den Afganistan'a destek çağrısı
AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

İHH İnsani Yardım Vakfı, Şanlıurfa'da Afganistan halkı için başlattığı yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.

ŞANLIURFA (AA) - İhh İnsani Yardım Vakfı, Şanlıurfa'da Afganistan halkı için başlattığı yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.

İhh İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi Başkanı Behçet Atilla, AA muhabirine, Müslüman kardeş Afganistan halkının yaklaşık 50 yıldır savaşla mücadele ettiğini hatırlattı.

Afganistan halkının bugünlerde adeta varlık yokluk mücadelesi verdiğini belirten Atilla, "Maalesef son gelişmelerle Afganistan'daki insanı dram daha da kötüleşmiş durumda. Ülkedeki milyonlarca insan açlık sınırında Allah muhafaza kötü durumlar yaşanabilir. Hem açlıktan hem de soğuktan insanların ölümleri olabilir. Biz de Müslümanlar olarak Afganistan'daki kardeşlerimize el atmamız gerekiyor. İHH Şanlıurfa Şubesi olarak başlattığımız yardım kampanyamızdan gelen topladığımız giyimler, ani yardımları gelecek hafta Afganistan Halkına ulaştıracağız. Topladığımız yardımları bir an önce yerine teslim etmek için çok çalışıyoruz. Fakat yardım tırımız hala tamamlanmadı. Hayırseverlerden yardımlar bekliyoruz. Sadaka belayı def eder. Afganistan halkı bu kışı atlatabilmesi yardımları bekliyoruz." diye konuştu.

Atilla, toplanan yardımların gelecek hafta Afganistan'a gönderileceğini kaydetti.

İHH'den Afganistan'a destek çağrısı

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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