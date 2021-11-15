İHH'den Afganistan'a destek çağrısı

ŞANLIURFA (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, Şanlıurfa'da Afganistan için yardım çağrısında bulundu.

İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi Başkanı Behçet Atilla, yaptığı açıklamada, Müslüman kardeş Afganistan halkının bugünlerde adeta varlık yokluk mücadelesi verdiğini söyledi.

Afganistan için acil yardım çağırıları yaptıklarını belirten Atilla, Afganistan'a Acil Yardım Kampanyası için 5 kişilik bir komisyon kurarak alimleri, iş insanları, kanaat önderleri ve STK'ları ziyaret edip destek istediklerini kaydetti.

İHH'nin yaptığı yardım çağrılarına Suriyelilerin de destek verdiğini aktaran Atilla, şunları kaydetti:

"Afgan halkı büyük bir imtihanla karşı karşıya, bizler de onlarla imtihan olmaktayız. Elimizi çok çabuk tutmamız gerekir, aksi takdirde telafisi olmayan şeyler yaşanabilir. Herkesin gücü nispetinde bir şeyler yapması gerekiyor. Halka Afganistan'daki durumları anlatmamız lazım. Özellikle Suriyeli kardeşlerimizin de elini taşın altına koymasının gerekliliği ve kardeşliğin pekişmesinde büyük bir rol alacaktır. Düzlendiğimiz toplantımıza katılan Suriyeli kardeşlerimiz de kampanyaya destek olacaklarını ifade etti. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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