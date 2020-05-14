İHH'den 3 ülkeye ramazan yardımı
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İHH'den 3 ülkeye ramazan yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan ayı çalışmaları kapsamında Filistin, Yemen ve Libya'da 86 bin mağdura gıda kumanyası, iftarlık, bayramlık giysi, alışveriş kuponu ve zekat dağıtımında bulundu.

İHH'den 3 ülkeye ramazan yardımı
14.05.2020 22:32 | Son Güncelleme: 14.05.2020 22:35

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan ayı çalışmaları kapsamında Filistin, Yemen ve Libya'da 86 bin mağdura gıda kumanyası, iftarlık, bayramlık giysi, alışveriş kuponu ve zekat dağıtımında bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ramazanda iftar sofraları kuran, gıda yardımlarında bulunan İHH, bu yıl da yetimlerin yüzünü güldürmeyi, ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmeyi hedefliyor.

"Hep Birlikte Ramazan" sloganı ile çalışmalarını gerçekleştiren İHH ekipleri, 28 yıllık tecrübenin verdiği güvenle ulaştıkları bölgelerde yardıma muhtaç insanların, yetim ailelerinin kapılarını çalıyor.

Hayırseverlerin ramazan yardımlarını Filistin, Yemen ve Libya'da 86 bin 775 kişiye ulaştıran dernek, yıllardır İsrail abluka ve ambargosu nedeniyle zor durumda bulunan Filistin'in Gazze bölgesindeki temsilciliği vasıtasıyla zor durumdaki 1.250 aileye kumanya, 2 bin aileye alışveriş kuponu, 400 aileye zekat, 2 bin yetime bayramlık kıyafet ve 18 bin 145 kişiye de iftarlık ikram etti.

Hayırseverlerin ramazan yardımlarından Filistin'de toplam 38 bin 395 kişi faydalandı.

Ayrıca İHH, hayırseverlerin yardımlarını uzun yıllardır iç karışıklığın devam ettiği Yemen'e de ulaştırdı. Bağışçıların ramazan destekleri ile Yemen'de 37 bin 380 kişiye ulaşıldı.

İHH'den 3 ülkeye ramazan yardımı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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