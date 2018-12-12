İhh'dan Yetimler ve Suriyeli Çocuklara Kışlık Yardım

Elazığ İHH İnsani Yardım Derneği tarafından başlatılan İlmikleri Atalım, Yetimleri Isıtalım Kampanyası ile örülen atkı ve bereler, kentteki yetimler ile Suriye'nin Azez kampındaki çocuklara ulaştırıldı.

Elazığ İnsani Yardım Derneği Yetim Komisyonu Bayanlar Kolu Sorumlusu Tuba Erdoğan, yaptığı açıklamada, tüm dünyanın Azez ve diğer kamplarda kalan mültecilerin çığlığına duyarlı olması gerektiğini belirtti.



Dernek olarak sınırı geçip Azez kampındaki Müslüman kardeşleriyle bir araya geldikleri ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Özellikle yetim çocukları bağrımıza basarak onlara Elazığ'dan götürdüğümüz çeşitli hediyeleri sunduk. Çocukların mutluluğu her şeye bedeldir. Bizler onların yaralarını bir nebze olsa da sarabildiysek bu bizler için en büyük şereftir. Azez'de zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize devletimizin desteğini gördük. ve bu destek karşısında gözyaşlarımıza hakim olamadık. Bizler Elazığ İHH yetim birimi olarak bundan sonra da mazlum kardeşlerimizin yaralarını sarmayı nefes alıp verdiğimiz müddetçe sürdüreceğiz."