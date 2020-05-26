İHH'dan yetim çocuklara bayram sürprizi
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İHH'dan yetim çocuklara bayram sürprizi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının gönüllü motorize ve off-road ekipleri, Ramazan Bayramı'nda, 750 yetim çocuğa çeşitli hediyeler ulaştırdı.

İHH'dan yetim çocuklara bayram sürprizi
26.05.2020 13:19 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:56

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının gönüllü motorize ve off-road ekipleri, Ramazan Bayramı'nda, 750 yetim çocuğa çeşitli hediyeler ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, gönüllü motorize ve off-road ekipleri, Yetim Sponsorluk Sistemi ile desteklenen 750 yetimi sevindirmek için yola çıktı.

Ekipler, İstanbul'un 39 ilçesindeki yetim ailelere ulaşarak çocuklara oyuncak, balon, lokum ve İHH Çocuk Kulübü'nün hazırladığı "Kahramanlık Belgeseli" hediye edildi. Palyaçoların da eşlik ettiği dağıtıma 16 off-road aracı ve 59 motorlu araç katıldı.

İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, dağıtımdan önce yaptığı açıklamada, tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Bağışçılara teşekkür eden Durmuş, "Koronavirüs nedeniyle başlattığımız kampanyamızı ramazanla birleştirmiştik. Bugün itibarıyla 2 milyondan fazla kişiye ulaşmış olduk. Özellikle Türkiye'deki çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımızı söylemiştik. Kriz bölgelerine de ağırlık vererek bu süreci tamamlamış olduk. Umut ediyoruz ki bu iyilikler, Türkiye'de ve dünyada sürekli devam eder." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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