İHH'dan Yemenli öğrencilere kırtasiye desteği

22.10.2019 17:06

İHH İnsani Yardım Vakfı, krizin devam ettiği Yemen'in 9 farklı bölgesinde, eğitimlerini zor şartlar altında sürdürmeye çalışan 6 bin 500 öğrenciye kırtasiye desteğinde bulundu.

Vakıf'tan yapılan açıklamaya göre, İHH, insani krizin ölümcül boyutlara ulaştığı Yemen'deki faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda İHH, Yemen'in Marib, Cevf, İbb, Taiz, Emanet'ül Asıme, Aden, Lahc, San'a ve Hadramevt bölgelerindeki 6 bin 500 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.

İHH, göçlerin artmasıyla maddi sıkıntıların da artış gösterdiği Yemen'de, devlet okulları ve kendi açtığı okullardaki öğrencilere okul çantası, defter, tükenmez ve kurşun kalem, kalemtıraş, silgi ile cetvel dağıttı.

Su şebekesinden bin 500 Yemenli istifade edecek

İHH, tuvalet ve lavabo ihtiyacının da görüldüğü Yemen'deki bazı okullarda, hayırseverlerin desteğiyle tüm eksiklikleri gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kırtasiye yardımının dışında Yemen'in Marib bölgesine bağlı Hanik Çadır Kenti'nde büyük bir su deposu açarak su sorununu çözüme kavuşturan İHH İnsani Yardım Vakfı, şebeke kurulumu ile birlikte çadır kentin çeşitli bölgelerine ufak depoları kurdu.

Su şebekesi kurulumundan çadır kentte bulunan bin 500 Yemenli mağdur istifade edecek.

Kaynak: AA