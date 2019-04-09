İhh'dan "Un Bağışı" Kampanyası

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kilis Koordinasyon Merkezi, Suriye'deki savaş mağdurlarının ekmek ihtiyacının karşılanması için Kilis'te kurulan ve un stoklarının azalması nedeniyle üretimi durdurulan fırınlar için düzenlenen "un bağışı" kampanyasına SMS ile destek çağrısında bulundu.

Merkezin İdari İşler ve Fırınlar Sorumlusu Yakup Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir haftadır Suriye'de kırsal bölgelerdeki mağdur halka ekmek ulaştıramadıklarını belirtti.

Kilis'teki fırında günlük 100 bin ekmek üretme kapasiteleri olduğunu belirten Polat, ancak un stokunun azalması ve bağış gelmemesi nedeniyle üretim yapamadıklarını ifade etti.

Polat, "Elimizde bulunan çok az unu da Suriye tarafında değerlendiriyoruz. Un gelirse tekrar burada üretimi başlatacağız." dedi.

Mevsimsel şartlar nedeniyle Suriye'deki insanların zor günler geçirdiğini ve bu dönemde onların yanında olamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Polat, "Özellikle kamplardaki kardeşlerimize ekmek gönderemiyoruz. Bağışçılarımızdan bu konuda daha hassas olmalarını talep ediyoruz. Onların bir nebze de olsa yüzlerini güldürebilelim, karınlarını doyurabilelim." diye konuştu.

Polat, vakfın sürdürdüğü un bağışı kampanyasına destek vermek isteyenlerin tüm GSM operatörlerinden "UN" yazıp 3072'ye SMS gönderebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA