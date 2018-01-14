İhh'dan Suriye'ye İnsani Yardım

Amasya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Derneği öncülüğünde, içinde insani yardım malzemeleri bulunan 14 tır, Suriye'ye gönderildi.

Amasya-Samsun karayolu başlangıcında toplanan İHH gönüllüleri adına açıklama yapan Amasya Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Kerem Camcı, Suriyelilere destek için aralık ayında başlatılan kampanya kapsamında hayırseverlerden temel gıda, ilaç, giyecek gibi yardım malzemeleri temin ettiklerini söyledi.

Amasya'dan Suriye'ye 83'üncü yardım tırını göndereceklerini belirten Camcı, şunları dile getirdi:

"İdlib ve Azez'deki çadırlarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizle, Suriye'de bulunan kamplarda yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan diğer Suriyelilerin acil ihtiyaçlarında kullanılacak olan 14 tırlık yardım konvoyunda 370 ton un, 15 ton gıda, 5 ton muhtelif kuru gıda, bin 500 adet kadın temizlik paketi, 50 adet hasta bezi, 60 adet sünger yatak, 50 çift ayakkabı, 50 adet mont, 50 adet battaniye, 250 adet kazak ve çeşitli kıyafetler bulunmakta. Yardım tırlarından 12'si Reyhanlı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, 2'si ise Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçirilerek, İHH Suriye Yardımları Koordinasyon Merkezi aracılığıyla bizzat Suriye içindeki mağdur halka ulaştırılacak."

Suriye'ye yardımların süreceğini vurgulayan Camcı, "Kimyasal silahların, misket ve varil bombalarının hiç çekinmeden kullanıldığı ülkede 20 bin çocuk hayatını kaybetti. Küresel güçlerin menfaat çatışması altında büyük bir yıkım ve mağduriyetin yaşandığı Suriye'de yüz binlerce ev yıkıldı, camiler, okullar, hastaneler yerle bir edildi. Esed rejimi devrilene, Suriye halkı kendi özgür iradesiyle arzuladığı yönetimi kurana ve bizim yardımlarımıza ihtiyaç duymaz hale gelinceye kadar Suriye halkının maddi ve manevi yönden arkasında olmamız, hem kulluğumuzun ve ümmet kardeşliğimizin mutlak bir gereği hem de Türkiye ve ümmetin geleceği için hayati bir önem arz etmektedir." diye konuştu.

Daha sonra tırlar dualarla uğurlandı.