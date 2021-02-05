İHH'dan Suriye'nin kuzeyindeki ihtiyaç sahibi ailelere kış yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, iç savaştan kaçarak Türkiye sınırında kış aylarında yaşam mücadelesi veren ailelere yardım faaliyetlerine devam ediyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, iç savaştan kaçarak Türkiye sınırında kış aylarında yaşam mücadelesi veren ailelere yardım faaliyetlerine devam ediyor.

İHH, Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus, Bab, Azez ve onlara bağlı kırsal bölgelerde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere kış yardımı yaptı.

Söz konusu yardımlar kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 100 tır kömür, 2 bin 124 soba, 26 bin 346 battaniye, 9 bin 717 çizme ve mont dağıtıldı.

Yapılan yardımlardan 50 binden fazla kişi yararlandı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İHH Babusselam Basın Sorumlusu Abdulsamet Polat, "İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Türkiye'nin dört bir yanından bize gelen yardımları, Suriye'nin kuzeyindeki özellikle çadır ve kırsallarda yaşayan ailelere ulaştırmaya devam ediyoruz." dedi.

Kış aylarının gelmesiyle çadırda yaşayanların hayatlarının daha da zorlaştığına belirten Polat, "Bu sebeple yaptığımız kış yardımlarını artırdık. Şu ana kadar 100 tır kömürü, montu, çizmeyi, battaniyeyi, sobayı ve nakdi yardımı ailelere teslim ettik. Bu hususta emeği geçen tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.

İHH, 2011'den bu yana Suriye'de gıda, eğitim, sağlık ve barınma yardımlarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan