İHH'dan Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere et yardımı yapıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin İdlib kırsalındaki kamplarda yaşayan ihtiyaç sahibi 35 bin aileye et yardımında bulunuldu.

Vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine, Suriye'deki yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Suriye'deki kamplarda yaşayanlara gıda, barınma, eğitim ve sağlık alanlarında destek verdiklerini aktaran Tosun, "Bu kapsamda hayırseverler tarafından bağışlanan etleri, İdlib kırsalında kamplarda yaşayan sivillere dağıttık. Toplam 35 aileye et dağıtımı yaptık. Yardımlarımız bundan sonra da devam edecek." diye konuştu.