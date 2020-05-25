İHH'dan Siirt'te 1300 yetim ve terör mağduruna bayram hediyesi Siirt İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince 1300 dul, yetim ve terör mağduruna bayram hediyesi verildi.

Siirt İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince 1300 dul, yetim ve terör mağduruna bayram hediyesi verildi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte önceden tespit edilen aileleri evlerinde ziyaret eden İnsani Yardım Derneği gönüllüleri, gıda ve bayram şekeri ile çocuklara çikolata paketleri dağıttı.

İHH gönüllüsü Faruk Süzgün, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başladığı ilk günden bu yana kent genelinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırdıklarını belirtti.

Ailelere ve çocuklara ramazan dolasıyla gıda kolisi ve paketler ulaştırdıklarını ifade eden Süzgün, şunları kaydetti:

"İHH olarak ramazan ayı boyunca başta dul ve yetimler olmak üzere terör mağdurları ve işi nedeniyle sıkıntı yaşayan esnafı ziyaret ederek, destekte bulunduk. Yetimlerimize bayramlık hediye etmenin, onları mutlu etmenin sevincini yaşadık. Şu ana kadar 1300 kişiye bayram hediyesi aldık. Allah bağışçılarımızdan ve destek veren tüm gönüllerimizden razı olsun."

Süzgün, bayram sonrası da Siirt'te bulunan şehit aileleri ve yoksullara yardımların devam edeceğini aktardı.

Aralarında Ganalı İHH gönüllülerinin de bulunduğu ekipler, daha sonra görev başındaki güvenlik güçlerini ziyaret edip, bayram şekeri ikram etti.

Kaynak: AA