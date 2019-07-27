İHH'dan selin vurduğu Güney Asya'ya yardım

İnsani Yardım Vakfı ( İHH ) Muson yağmurlarına bağlı selin meydana geldiği Güney Asya 'nın 3 ülkesi Hindistan , Nepal ve Bangladeş 'te 12 bin 750 ihtiyaç sahibine acil yardım malzemesi ulaştırdıklarını duyurdu.

Aralıksız bir şekilde yağan muson yağmurları, son 2 haftada etkisini artırarak nehirlerin taşmasına ve heyelanların yaşanmasına neden oldu. Yağmurların en çok etkilediği Hindistan, Nepal ve Bangladeş'te yaklaşık 25 milyon insan selden etkilenirken, 600'den fazla insan da sele kapılarak hayatını kaybetti, binlerce insanı arama kurtarma çalışmaları ise hala sürüyor. 3 ülkede yaklaşık 1 milyon ev kullanılamaz hale gelirken; 500 bine yakın insan da yerini terk etmek zorunda kaldı. Felaket, Pakistan ve Myanmar'ı da etkisi altına aldı.

ARAKANLI MÜLTECİLER DE ETKİLENDİ

İHH, 3 ayrı ülkede acil yardım çalışması başlattı. İlk etapta gıda, hijyen paketi, mutfak ve barınma malzemesi dağıtan İHH ekipleri, 12 bin 750 kişiye acil yardım malzemesi ulaştırdı. İHH ekipleri ayrıca, 2017 yılında Myanmar'daki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı mültecilere de yardım ulaştırdı.

Kaynak: DHA