İhh'dan Öğrencilere Yardım

İstanbul'un Kartal ilçesindeki çöken binadaki kurtarma çalışmasına katılan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki dar gelirli ailelere mensup 415 öğrenciye kışlık kıyafet yardımında bulundu.

İHH'nın İstanbul'daki Pendik, Kartal ve Sultanbeyli Arama Kurtarma ekipleri, Kartal ilçesindeki çöken binadaki çalışmalarının ardından ayaklarının tozuyla öğrencilere kışlık kıyafet yardımında bulunmak için Çağlayancerit ilçesine geldi.

Ekipler, Çağlayancerit Ortaokulu'ndaki 415 öğrenciye mont ve bot yardımı yaptı.

İHH İstanbul Anadolu yakası sorumlusu Hayati Arslan, burada yaptığı konuşmada, dernek olarak her zaman olduğu gibi bu kışta mazlumların ve yetimlerin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

"Çocuklar gülerse dünya güler" anlayışından hareketle çalışmalara devam ettiklerini anlatan Arslan, İHH olarak dünyanın neresinde olursa olsun kriz bölgelerinde, yetimlerin, mazlumların ve mağdurların olduğu yerlerde ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Bugün de Çağlayancerit'e çocukları mutlu etmek için geldiklerini dile getiren Arslan, "İstanbul'dan ayağımızın tozu ile geldik. Kartal'da çöken binada görev aldık. Bugün Çağlayancerit'te öğrenciler ile bir araya geldik. Çağlayancerit'te çocuklarımız üşümesin diyoruz. Bu vesile ile Çağlayancerit Ortaokulu'nda okuyan tüm öğrencilere giydireceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından ekipler, getirdikleri kıyafetleri öğrencilere kendi elleriyle giydirdi.

Kaynak: AA